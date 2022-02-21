По стопам прошлых поколений

Об одной из таких традиций рассказал военнослужащий 147 зенитного ракетного полка, в котором, благодаря профессионализму и слаженности действий воинского коллектива, созданы все условия для развития и становления молодых воинов.

Мой собеседник, Ситкевич Андрей, твердо решил для себя стать достойным преемником семейной традиции служить Отечеству.

«Меня давно интересовал жизненный путь моих предков, я изучал различные архивные данные и уточнял сведения у родственников. Так сложилось в моей семье, что ещё дед и отец моего прадеда состояли на военной службе», - отмечает сам военнослужащий.

Из архивных сведений удалось выяснить, что еще дед прадеда военнослужащего, Ситкевич Андрей Иванович, родившийся в 1836 году, состоял на службе в Царской армии, куда он был призван в рекруты в 1855 году на целых 15 лет. Оба его сына, Стефан Андреевич, 1877 г.р., и Алексей Андреевич, 1886 г.р., участвовали в Первой Мировой войне. Алексей Андреевич состоял в рядах Царской армии в звании унтер-офицера с 1914-1918 гг. а его брат, Стефан Андреевич с 1916-1918 гг. воевал солдатом в Царской армии.

Сын Стефана, Ситкевич Павел Стефанович, прадед Андрея, родился 10 марта 1903 г. и начинал свой путь с должности райорганизатора по работе с комсомолом, позже был назначен на должность секретаря райкома в г. Орша. Уже на тот момент молодой Павел определился в своём жизненном направлении: он решил пойти по стопам своего дяди и стать офицером, но уже в Красной армии в военно-политическом направлении. В связи с чем в августе 1925 г. он поступил в военно-политическую школу по специальности: «политработник РККА». Продолжил свой путь Павел Стефанович во время службы в армии в 13 стрелковом полку 5 стрелковой дивизии в г. Полоцке в должности помощника командира роты по политчасти, что сыграло свою роль в дальнейшей судьбе офицера. В начале 1941 г., во время Великой отечественной войны, он был призван по мобилизации в ряды Советской армии, где он, будучи политруком в пехотных войсках, вел за собой в бой солдат. По данным из приказа ГУК народного комиссариата обороны от 24 августа 1945 г. № 02347 пропал без вести в июле 1941 г.

Андрей с гордостью вспоминает о том, что его дед, Владимир Павлович, и отец, Павел Владимирович, также служили в рядах Советской армии, и с уверенностью заявляет: «Я, в свою очередь, намерен продолжить путь, начатый моими предками, и пройти его с честью и достоинством».

лейтенант Александра Лобко, фото автора.