По следам «Большого разговора». Вера Широкая: «Все темы всегда важны, но в этот раз они продиктованы внешнеполитической повесткой»

Вера Широкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

– Мне бы хотелось сделать акцент: это был РАЗГОВОР, а значение этого слова говорит само за себя – словесный обмен сведениями, мнениями, беседа. Действительно, этот формат был выдержан.

Сколько нужно иметь желания, энергии, жизненных сил, да и просто здоровья, чтобы убеждать, разъяснять, информировать из первых уст, но самое главное – получать обратную связь! И наш Президент, как всегда, был контактным и открытым, потому что ему важно чувствовать настроение в обществе, процессы, которые в нем происходят, и вообще видеть эмоции и атмосферу. Именно это и позволяет принимать грамотные, взвешенные решения и действия, которые делают наше общество единым, сохраняют независимость и на современном этапе, ведут нашу страну уникальным собственным путем! А история всегда все расставляет на свои места. И я убеждена: пройдет десятилетие, и 2020 год будет вписан в нее как этап пробуждения и единения, а соответственно, импульс к развитию нашей Беларуси!

Все темы всегда важны, но в этот раз они продиктованы внешнеполитической повесткой.