По следам «Большого разговора». Татьяна Зайцева: «Несмотря на какие-то проблемы и внешние факторы, Беларусь не стоит на месте»

Татьяна Зайцева, директор ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска»:

– «Большой разговор с Президентом» был действительно открытым. На протяжении всего времени Глава государства общался с представителями общественности, экспертного и медийного сообщества. На встрече были заданы самые разные актуальные вопросы. Приятно было слушать, как Александр Григорьевич давал четкие ответы на каждый из них. Своими ответами он раскрыл все волнующие вопросы. Я думаю, что каждый человек, находившийся в зале или у телеэкрана, понял тот посыл, который доносил наш лидер. Такие встречи очень важны. Мы видим и слышим конкретные ответы первого лица нашей страны, его мнение, суждения и убеждения, которые вносят ясность и раскрывают проблемные вопросы. Президент заострил особое внимание на значимости мира, спокойствия и безопасности в нашей стране. Сегодня для наших граждан это очень важно. Александр Григорьевич выступил за миролюбивые отношения с другими государствами, в чем я его полностью поддерживаю. Глава государства дает нам гарантии мира и спокойствия, стабильного процветания, развития нашей любимой страны. Он сохраняет наши суверенитет, государственный строй и оберегает нашу независимость. Несмотря на какие-то проблемы и внешние факторы, Беларусь не стоит на месте. Мы постоянно движемся по пути развития: совершенствуем социально-экономические и общественно-политические отношения и многое другое. Я считаю, что тот курс, который выбран главой государства, является правильным для дальнейших развития и процветания. Он дает уверенность в нашем мирном будущем, в завтрашнем дне.