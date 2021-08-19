По следам «Большого разговора». Ирина Рынейская: “Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса”

Ирина Рынейская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

– «Большой разговор с Президентом» впечатлил своими масштабностью и откровенностью. Он был пронизан чувством глубокой ответственности за судьбу Беларуси и уверенности в выбранном курсе развития страны.

На все вопросы президент отвечал открыто, твердо и обстоятельно, четко понимая глубину затрагиваемой темы.

Ключевой тезис: прошедший, 2020, год – это год политической зрелости и мудрости нашего народа. Глава государства подчеркнул, что за последний год страна достойно прошла серьезную проверку на национальное единство. сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Лейтмотивом это звучало и на «Большом разговоре».

Особенно важно, что вопреки воздействию разного рода внешних факторов Беларусь сохраняет стратегический курс на построение мирного, социально ориентированного государства.

От всех нас сегодня нужно только одно – защищать свою страну своей любовью, своим трудом, своими созидательными поступками. В этом наши сила, резерв для дальнейшего развития государства. Нет никаких сомнений.