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По следам «Большого разговора». Денис Капустин: “Поразило, насколько точные, емкие и развернутые ответы давал наш Президент”

bobrlife.by 119 0

По следам «Большого разговора». Денис Капустин: “Поразило, насколько точные, емкие и развернутые ответы давал наш Президент”

Денис Капустин, сотрудник Бобруйского горарайотдела по чрезвычайным ситуациям, член Молодежного парламента при Могилевском областном Совете депутатов:

– «Большой разговор» мне показался похожим на семейную беседу – такой теплый и искренний. А Александр Григорьевич был будто в роли сильного и уверенного главы большого семейства, мудрого, умеющего поддерживать и давать дельные советы.

Самыми интересными на «Большом разговоре» для меня оказались вопросы зарубежных журналистов. Поразило, насколько точные, емкие и развернутые ответы давал наш Президент, не оставляя ни единого шанса вырвать слова из контекста. Мы, простые белорусы, переживаем за нашу страну, поэтому хочется, чтобы мы звучали на мировой арене и чтобы нас ценили и уважали. Очень важно в этом информационном шуме показать настоящую Беларусь, страну, которую мы сумели сохранить независимой и процветающей. Беларусь, которую мы любим и которой гордимся, своим трудом делаем ее краше день ото дня!

А самое главное, что следует из выступления Президента, – это гарантия мира, стабильности и незыблемости суверенности страны.

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