По следам «Большого разговора». Александр Студнев: «Главное – сохранить мир и независимость»

«Большой разговор с Президентом» стал темой номер один для многих, онлайн за ним наблюдали сотни тысяч человек. Александр Лукашенко искренне, конструктивно, смело и эмоционально давал ответы на самые серьезные, актуальные и сложные вопросы. Следил за прямой трансляцией и председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев.

– Это был действительно широкомасштабный диалог. Миграционный кризис, гибридная война, геноцид, пандемия, экономика и, конечно, социальный вектор – пожалуй, не было такой темы, которую не затронул Президент. Беседа была, как всегда, открытой, откровенной, «без купюр». И этот разговор был необходим: весь мир уже устал от лжи и лицемерия. Зарубежная пресса наконец услышала посылы, которые Александр Григорьевич передает своему народу: главное – сохранить мир и независимость нашей страны. Я лишний раз убедился, что наш Президент – настоящий лидер, всем сердцем переживающий за судьбу страны, человек, который не прячется от камер, не уходит от ответов.

Время расставило все на свои места, и мы увидели, кто есть кто. Александр Лукашенко особо подчеркнул, что нынешний год и был объявлен Годом народного единства потому, что белорусы смогли сохранить страну в борьбе за свой выбор исторического пути и своих перспектив. А это было бы невозможно без консолидации общества в желании и стремлении обеспечить мир на родной земле.