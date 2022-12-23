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Фотофакт

По-прежнему ждем фото ваших снеговиков, если погода позволяет

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По-прежнему ждем фото ваших снеговиков, если погода позволяет

В гостях у тети Светы маленькая Элинка (4 года) слепила себе двух друзей - маленьких снеговичков, мальчика и девочку. И очень-очень  не хотела потом оставлять их мерзнуть на улице. А когда пришлось уйти домой, оставила им свой шарфик. Вот такая история.

Адрес отправления фото прежний: babruiskae@gmail.com. Просим также указывать телефон для обратной связи, приветствуются и небольшие пояснения к фото.

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