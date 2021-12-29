По ночам телефон звонил за границу. Судебные эксперты установили пути заражения смартфона

Мобильные телефоны давно перестали быть просто средством связи – это в том числе и доступ ко Всемирной паутине, и хранилище информации на десятки гигабайт. Зачастую подобная информация очень важная – как личного, так и финансового характера. Получение доступа к этим данным и управлению чужим смартфоном чревато и проблемами, и материальными убытками.

Установить все обстоятельства «модных» нынче киберпреступлений сотрудникам органов внутренних дел и следствия помогают судебные эксперты Государственного комитета судебных экспертиз. Исследовать компьютер или гаджет, чтобы обнаружить вредоносные программы и пути их попадания, а также иную интересующую правоохранителей информацию – в этих вопросах необходимы как специальные познания специалистов, так и специализированное программное обеспечение и оборудование. Результаты судебных компьютерно-технических экспертиз и экспертиз радиоэлектронных устройств приобщаются к материалам уголовных дел и проверок.

Жительница Могилевской области обратилась в милицию после того, как обнаружила на балансе телефона, которым пользуется ее 10-летний сын, приличную задолженность – порядка 250 рублей. Обратившись в службу поддержки мобильного оператора, она узнала, что столь большая задолженность образовалась за… международные вызовы. Примечательно, что все исходящие звонки за границу совершались со смартфона в ночное время. Женщина посчитала, что телефон ее сына подвергся незаконной кибератаке.

В рамках проведения проверки по данному факту в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области назначена судебная экспертиза радиоэлектронных устройств. Содержащуюся в памяти смартфона информацию судебные эксперты проанализировали посредством различных антивирусных программ. Среагировала каждая из них – выявлено девять вредоносных приложений, среди которых приложение, которое фиксирует и удаленно передает информацию обо всех действиях с телефоном.

Также в гаджете подростка имелось вредоносное программное обеспечение, с помощью которого злоумышленники совершали платные международные звонки (всего более 50) и отправку смс-сообщений в Литву, Латвию, Великобританию и Сербию.

Как же эти вредоносные программы оказались в смартфоне подростка? В ходе проведения экспертизы судебные эксперты установили, что пользователь загружал из Интернет-сайтов и тематических Telegram-каналов различные модификации и дополнения для своих игр – «Five Nights at Freddy’s», «Standoff 2», «The Escapists 2: Pocket Breakout», «Geometry Dash». В некоторых скачанных файлах вместо ожидаемых дополнений и модификаций для игр оказались вредоносные программы, с помощью которых злоумышленники получили доступ к управлению смартфоном.

К сожалению, киберпреступления – это бич нашего времени. В связи с этим и число судебных компьютерно-технических экспертиз и экспертиз радиоэлектронных устройств, назначаемых по фактам кибератак, продолжает расти, отмечают судебные эксперты управления технических экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.

Интернет-пользователи становятся жертвами виртуальных преступников либо по причине чрезмерной доверчивости, либо в силу собственной недостаточно высокой грамотности в сфере высоких технологий. В связи с этим судебные эксперты настоятельно рекомендуют гражданам, находясь в режиме онлайн, проявлять осторожность. Не переходите по сомнительным ссылкам, не скачивайте неизвестные файлы и программы в сети, тем более те, которые предназначены для взлома программ (это незаконно!). Устанавливайте антивирусные программы, используйте надежные пароли, двухфакторную аутентификацию, не доверяйте звонкам и сообщениям от незнакомых лиц, кем бы они ни представлялись.

Что касается темы безопасности детей в Интернете, то судебные эксперты советуют устанавливать программы родительского контроля и ограничивать возможность установки сторонних программ самими юными пользователями.