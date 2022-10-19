По каким тарифам живут не занятые в экономике страны?

От уплаты налога до возмещения полных тарифов ЖКХ

После того, как был издан Декрет от 02.04.2015 г. № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», каждого белоруса, который на протяжении 183 дней в году не пополнял госбюджет, обязали платить так называемый «налог на тунеядство». Налог составлял 20 базовых величин. Впоследствии подходы к социальному иждивенчеству в стране изменились.

С начала 2019 года «не занятые в экономике» возмещают 100% от стоимости горячего водоснабжения (подогрева воды) в своем доме или квартире. А с 1 мая 2021 года гражданам, не занятым в экономике, приходится еще и оплачивать полные тарифы на тепло и газ в своем жилье.

При этом если вместе с «тунеядцем» в доме зарегистрированы члены его семьи, цена услуг для этих лиц останется прежней.

Цены (тарифы) на коммунальные услуги, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание в 2022 году, приведены в постановлении Совмина от 28.12.2021 года № 766.

Полная оплата части услуг ЖКХ не является единственной мерой «воздействия» со стороны государства по отношению к белорусам, которые не работают. Иждивенцам также не выдадут льготный кредит или субсидию на строительство, реконструкцию либо покупку жилья.

Для учета «тунеядцев» в Беларуси создана единая база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. База обновляется четыре раза в год. А именно с 20 февраля до 1 марта, с 20 мая до 1 июня, с 20 августа до 1 сентября и с 20 ноября до 1 декабря.

О том, что гражданин включен в базу, он может узнать, исходя из нового, гораздо более высокого, размера платы за услуги ЖКХ в своей «жировке».

Кроме того, гражданин получит извещение о том, что ему необходимо явиться в комиссию по координации работы по содействию занятости населения (далее — комиссия). Как видно из названия, комиссия поможет гражданину в поиске работы и освобождении от оплаты услуг ЖКХ по полным тарифам.

Каждый белорус может сам проверить, включен или, наоборот, исключен он из базы.

Для этого в службе «одно окно» по месту жительства ему необходимо получить ключ электронной цифровой подписи (логин и пароль). Затем на Едином портале электронных услуг или на сайте Национального центра электронных услуг (НЦЭУ) гражданин может проверить всю информацию.

В списке услуг нужно выбрать категорию «Работа и занятость», код услуги — 3.33.03.2 («Предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятым в экономике»). Заказать и получить услугу можно онлайн, ее цена по прейскуранту НЦЭУ составляет 35 копеек.

Более легким путем представляется все же непосредственное обращение гражданина в комиссию. Эти комиссии созданы при местных исполкомах

Как не попасть в базу?

Таких способов достаточно много — рекомендуем внимательно ознакомиться с п.п. 3 и 4 Положения о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций, утв. постановлением Совмина от 31.03.2018 № 239.

Так, гражданина могут исключить из базы, если он получил инвалидность или стал недееспособным. Комиссия, безусловно, освободит гражданина от оплаты услуг ЖКХ по полным тарифам, если он оказался в трудной жизненной ситуации.

В случае, когда гражданин долгое время ищет работу, он может стать на учет в службе занятости. Регистрация в органах по труду, занятости и соцзащите поможет избежать включения в списки.

Гражданин также не попадет в базу, если займется одним из видов деятельности, которые перечислены в постановлении № 239. К примеру, агроэкотуризмом, станет индивидуальным предпринимателем, ремесленником, войдет в состав производственного кооператива. Или займется производством продукции растениеводства (за исключением цветоводства, в т.ч. декоративных растений), животноводства на земельном участке, предоставленном ему или членам его семьи для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства и т.д.

Есть и другие законные случаи, когда гражданин не может быть включен в базу «тунеядцев».

Например, если он получает первое образование как студент дневного отделения. Или воспитывает ребенка в возрасте до 7 лет, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей.