По итогам камеральной проверки предотвращен необоснованный возврат из бюджета НДС в сумме 452,9 тыс.рублей

Инспекцией МНС по Бобруйску в ходе проведения последующего этапа камеральной проверки налоговых деклараций (расчетов) по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) ЧУП «А» за апрель 2022 года выявлены нарушения порядка принятия к вычету сумм НДС.

Так, согласно сведениям налоговой декларации (расчета) по НДС ЧУП «А» и АИС «Учет счетов-фактур», суммы НДС, предъявленные при приобретении объектов на территории Республики Беларусь, и суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров с территории государств – членов Евразийского экономического союза, приняты организацией к вычету без наличия направленных на Портал электронных счетов-фактур.

Инспекцией в адрес ЧУП «А» было направлено уведомление о предоставлении дополнительных документов, информации и (или) пояснений либо внесении соответствующих исправлений в налоговую декларацию (расчет) и (или) документы либо представлении налоговой декларации (расчета). На указанное уведомление плательщиком представлена налоговая декларация (расчет) по НДС с внесенными изменениями и дополнениями, в которой сумма НДС, подлежащая возврату из бюджета, уменьшена на 452,9 тыс. рублей.

Пресс-центр инспекции МНС

Республики Беларусь

по Могилевской области