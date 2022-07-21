По информации гидрологов, уровень воды в Березине повысился

Колебания уровней воды на реках Беларуси имеют тенденцию к повышению. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"С 16 по 19 июля отмечались колебания уровней воды с тенденцией к повышению. В итоге на Днепре у Речицы и Березине у Бобруйска улучшились условия для работы речного транспорта, а на Вилии у агрогородка Стешицы уровень воды на непродолжительное время превысил отметку выхода воды на пойму", - рассказали в Белгидромете.

По информации гидрологов, по ситуации на 20 июля на реках Беларуси наблюдаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-22 см. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Западной Двине у Витебска, Немане у Гродно, Днепре у Могилева и Жлобина.

Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на притоке Немана реке Россь у деревни Студенец, притоке Западного Буга реки Лесная у Каменца и реке Бобр у деревни Куты (приток Березины).

Температура воды в реках составляет плюс 14-21 градус, а в водоемах держится на уровне плюс 19-23 градусов.

В Белгидромете предупредили, что в ближайшие дни на реках будут отмечаться колебания уровней воды, а температура воды в реках и водоемах повысится.