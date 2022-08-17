Почем принимает «Красный пищевик» яблоки?
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Урожай яблок в этом году хорош. Что плохо для Адама, то хорошо для «Красного пищевика». Ведь зефир изготавливают из наших местных яблочек. Поскольку яблочный сезон уже стартовал, предвосхищаем вопрос бобруйчан и предлагаем всем инвестировать в будущий зефир уже сегодня.
От населения: обязательное предоставление справки о наличии приусадебного участка. Минимальный приемочный вес – 50 килограммов (цена за килограмм — 10 копеек).
От хозяйств и организаций:
– удостоверение качества;
– документы, подтверждающие статус производителя.
Время приемки:
понедельник-пятница: с 8.30 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.30);
суббота: с 8.30 до 14.00 (уточнять заранее);
воскресенье: выходной.
Телефоны для справок (только вопросы, касающиеся заготовки яблок): 8(0225) 43-68-45, 43-67-08.
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