Почем принимает «Красный пищевик» яблоки?

Урожай яблок в этом году хорош. Что плохо для Адама, то хорошо для «Красного пищевика». Ведь зефир изготавливают из наших местных яблочек. Поскольку яблочный сезон уже стартовал, предвосхищаем воп­рос бобруйчан и предлагаем всем инвестировать в будущий зефир уже сегодня.

От населения: обязательное предоставление справки о наличии приусадебного участка. Минимальный приемочный вес – 50 килограммов (цена за килограмм — 10 копеек).

От хозяйств и организаций:

– удостоверение качества;

– документы, подтверждающие статус производителя.

Время приемки:

понедельник-пятница: с 8.30 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.30);

суббота: с 8.30 до 14.00 (уточнять заранее);

воскресенье: выходной.

Телефоны для справок (только вопросы, касающиеся заготовки яблок): 8(0225) 43-68-45, 43-67-08.