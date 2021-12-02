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Фотофакт

Площадка перед Дворцом искусств почти украшена новогодней елью

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Площадка перед Дворцом искусств почти украшена новогодней елью

фото и видео Виктора Чабана

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