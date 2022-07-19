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Площади озимого ячменя в Осиповичском районе увеличат почти в три раза

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Площади озимого ячменя в Осиповичском районе увеличат почти в три раза

В Осиповичском районе площади посевов озимого ячменя в следующем году планируют увеличить почти в три раза. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрий Михалев.

"В районе уже закончили уборку озимого ячменя. Площадь составила 242 га. С таких площадей эту культуру мы убирали впервые. Всего намолочено в хозяйствах Осиповичского района 855 т", - рассказал Дмитрий Михалев.

Наибольшую урожайность озимый ячмень показал в хозяйстве "Вязовница-агро" - почти 50 ц/га.

"Эта культура отлично себя зарекомендовала. Несмотря на достаточно непростую зиму, мы не потеряли ни одного гектара, она хорошо проявила себя и весной, хотя погода преподносила нам много сюрпризов. Своевременно проводили все необходимые подкормки и обработки. И получили хороший урожай. Потому принято решение под урожай 2023 года увеличить в районе площади посева почти в три раза", - отметил он.

В районе также убран урожай сурепицы. "Сейчас частично подходит озимый рапс. Выборочно в поля вышли комбайны, где-то убирают созревшие участки, где то делают прокосы, чтобы середина поля быстрее подходила к созреванию. Пока массовые работы по уборке озимого рапса сдерживает погода - всю прошлую неделю шли дожди", - подчеркнул заместитель председателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию.

В районе тщательно следят за состоянием посевов. Специальная комиссия работает каждый день. В районе уверены - пристальное внимание и своевременное проведение всех необходимых технологических процессов обеспечит в этом году хороший урожай.

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