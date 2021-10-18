Платить, взыскивать и получать. Адвокаты расскажут все об алиментах на Zefir FM

Сегодня, 18 октября, после выпуска новостей в 17.00 в эфире программа «За дело, за право».

Ведущая Лилия Шайхова обсудит с адвокатами специализированной юридической консультации Бобруйска «Цивилист» Ольгой Маевской и Дмитрием Шелеповым вопросы взыскания алиментов. Zefir – 95.4 FM.