2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Экономика

Плательщики Могилевской области с начала года добровольно доплатили в бюджет Br15,7 млн

БЕЛТА 45 0

Плательщики Могилевской области с начала года добровольно доплатили в бюджет Br15,7 млн

По результатам камерального контроля за 9 месяцев текущего года плательщики Могилевской области дополнительно исчислили Br15,7 млн налогов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"Налоговыми инспекциями области в адрес субъектов предпринимательства было направлено более 2,3 тыс. уведомлений по итогам работы за 9 месяцев этого года, - отметили в ведомстве. - По результатам их исполнения представлены налоговые декларации (расчеты) на добровольную уплату налоговых платежей в общей сумме Br15,7 млн, на Br10,2 млн рублей уменьшена разница заявленных к зачету либо возврату из бюджета сумм налога на добавленную стоимость".

В ходе последующего этапа камеральной проверки, проведенной инспекцией МНС по Быховскому району, в отношении унитарного предприятия установлены признаки завышения налоговых вычетов по НДС при применении инвестиционного вычета по декрету Президента от 06.08.2009 №10 "О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь". В адрес плательщика направлено уведомление на добровольную уплату НДС, которое исполнено в полном объеме. Сумма предотвращения необоснованного возврата НДС из бюджета составила Br0,8 млн.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »