Плательщики Могилевской области после камерального контроля доплатили в бюджет Br4,1 млн

Плательщики Могилевской области по результатам камерального контроля дополнительно исчислили Br4,1 млн подоходного налога. Об этом сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Налоговые органы Могилевской области за январь - сентябрь 2022 года предложили 544 субъектам хозяйствования добровольно исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с физических лиц. Соответствующие уведомления направлены им по результатам последующего этапа камерального контроля по вопросу выявления и пресечения выплат заработной платы в конвертах и злоупотреблений при ее выплате. В результате дополнительно исчислено подоходного налога с физических лиц в общей сумме Br4,1 млн. По неисполненным добровольно уведомлениям составлено 3 акта камеральных проверок и доначислено в бюджет подоходного налога с физических лиц в общей сумме Br16 тыс.

Как отметили в инспекции, информация о выявленных нарушениях на регулярной основе передается в территориальные подразделения государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и "Белгосстрах" для взыскания причитающихся отчислений.