Планируемые изменения в банковской сфере стали темой совещания у Лукашенко

Планируемые изменения законов по вопросам банковской деятельности стали темой совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тема сегодняшнего совещания - вопросы дальнейшего совершенствования банковского законодательства, - сказал глава государства в начале мероприятия. - Как обычно, первый вопрос - зачем, кому нужно, надо ли это в настоящее время?"

Президент обратил внимание, что ни в коем случае нельзя идти путем рекомендаций, которые даны, образно говоря, в прошлом веке. Например, о том, что банки якобы должны быть государством в государстве, абсолютно независимыми. "Классика: нет в мире ничего независимого. Все друг от друга зависят: и учреждения, и организации и так далее. В нашей банковской системе достаточно свободы для того, чтобы не плестись в хвосте событий и чтобы работать вместе с правительством на экономику", - заявил белорусский лидер.

Было время, когда Нацбанк и другие банки считались, грубо выражаясь, бухгалтерией правительства, заметил Александр Лукашенко. Однако сейчас банковская система и банки - это кровеносная система экономики, без которой она не сможет функционировать эффективно и в полной мере. "Надо внимательнейшим образом смотреть за тем, чтобы у нас не было разбалансированности", - предупредил глава государства.

Президент обратил внимание, что рассмотрение на совещании вопросов изменения законодательства вовсе не означает, что сейчас банковская система работает плохо и ее нормативная база требует кардинального пересмотра. "В условиях санкций банки продемонстрировали устойчивость, обеспечили сохранность сбережений, проведение расчетов и аккумулирование ресурсов для кредитования, - подчеркнул белорусский лидер. - В прошлом году благодаря координации действий Национального банка и правительства удалось ускорить переориентацию экспорта, поддержать предприятия оборотными средствами, профинансировать важнейшие для страны инвестиционные проекты".

"Обеспечена защита и интересов вкладчиков. Беларусь - чуть ли не единственная страна в мире, которая гарантирует населению полный возврат вкладов независимо от величины и валюты в случае экономической несостоятельности банка", - сделал акцент Президент.

Вместе с тем он заметил, что жизнь не стоит на месте, возникают новые вызовы в сфере отмывания доходов, более изощренным становится кибермошенничество. Наряду с негативными факторами есть и позитив: развиваются технологии, строится новая система взаиморасчетов, в том числе в международной торговле. "Словом, определенные изменения назрели", - убежден Александр Лукашенко.

"Мне кажется, что появятся в мире в ближайшее время новые мощные валютные союзы с новой резервной валютой", - добавил он.

Президент напомнил, что Беларусь своевременно договорилась с Россией о сближении банковского законодательства в интересах субъектов хозяйствования. "Роман Александрович (Головченко, премьер-министр. - Прим. БЕЛТА), в интересах субъектов хозяйствования мы должны работать с Российской Федерацией в банковской системе", - акцентировал внимание Александр Лукашенко.

"Я также давал поручение органам государственного управления и контроля проанализировать работу банковской системы и внести свои предложения по корректировке банковского законодательства, - сказал глава государства. - Некоторые новации уже прошли апробацию на практике. Как и договаривались, Нацбанк закрепил их своими рекомендациями и предлагает реализовать на системной основе в рамках правового поля. Только то, что нам нужно. Тем не менее я решил пригласить специалистов, вас, чтобы еще раз убедиться в том, что нововведения принесут нам пользу. Ведь на рассмотрение выносится основополагающий нормативный правовой акт. Люди должны знать, какие изменения планируются. Не осталось ли каких-то непроработанных, "серых" или, не дай бог, "темных" мест".

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь - социальное государство и правила экономической деятельности должны исходить из принципов социальной справедливости, одинаково и однозначно трактоваться и безусловно соблюдаться. "Исключений для каких-то сфер, включая банковскую, нет и не будет. У регулятора должны быть все необходимые рычаги влияния в финансовой отрасли, в том числе для наказания нерадивых банков рублем и прочим", - обратил внимание белорусский лидер.

В настоящее время особенно важно, чтобы все ветви власти, органы государственного управления работали в тесной увязке, убежден Президент. "Только сообща можно обеспечить мобилизацию ресурсов на важнейших направлениях устойчивого развития экономики, - констатировал глава государства. - Ключевую роль здесь должны сыграть банки и Нацбанк как регулятор всей банковской системы".

Участникам совещания Александр Лукашенко адресовал ряд ключевых вопросов, на которые должны быть даны окончательные и аргументированные ответы: "Как нововведения повлияют на работу банковской системы? Отвечают ли они запросам наших граждан и национальной экономики? Все ли вопросы интеграционной повестки Союзного государства в части банковской сферы мы закроем обновленным кодексом?"