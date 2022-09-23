Посетители отделения дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания УСЗ «Территориальный Центр социального

обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска» 16 сентября приняли участие в спортивных соревнованиях в г. Светлогорске Гомельской области.

Областной культурно-спортивный фестиваль «Планета спорта» для лиц с ограниченными возможностями старше 18 лет, приуроченный ко Дню мира, состоялся на стадионе «Химик».

В соревнованиях приняли участие команды Жлобинского, Речицкого, Рогачевского, Октябрьского, Светлогорского, Кировского, Первомайского района г. Бобруйска, сформированные ТЦСОНами, и команда Речицкого дома-интерната.

По итогам спортивного фестиваля команда «Зефир» ТЦСОН Первомайского района г. Бобруйска заняла 3-е общекомандное место, а

участник команды Екатерина Авчинникова заняла 1 место в соревновании «Кольцеброс».

Поздравляем нашу команду с призовым местом и выражаем благодарность организаторам соревнований за яркое, незабываемое

мероприятие!

Мария Капустина, заведующий отделением

дневного пребывания для инвалидов и

сопровождаемого проживания УСЗ

«Территориальный Центр социального

обслуживания населения Первомайского

района г. Бобруйска».