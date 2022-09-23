Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Планета спорта

24 0

Планета спорта

Посетители отделения дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания УСЗ «Территориальный Центр социального
обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска» 16 сентября приняли участие в спортивных соревнованиях в г. Светлогорске  Гомельской области.
Областной культурно-спортивный фестиваль «Планета спорта» для лиц с ограниченными возможностями старше 18 лет, приуроченный ко Дню мира, состоялся на стадионе «Химик».
В соревнованиях приняли участие команды Жлобинского, Речицкого, Рогачевского, Октябрьского, Светлогорского, Кировского, Первомайского района г. Бобруйска, сформированные ТЦСОНами, и команда Речицкого дома-интерната.
По итогам спортивного фестиваля команда «Зефир» ТЦСОН Первомайского района г. Бобруйска заняла 3-е общекомандное место, а
участник команды Екатерина Авчинникова заняла 1 место в соревновании «Кольцеброс».
Поздравляем нашу команду с призовым местом и выражаем благодарность организаторам соревнований за яркое, незабываемое
мероприятие!

 Мария Капустина, заведующий отделением
дневного пребывания для инвалидов и
сопровождаемого проживания УСЗ
«Территориальный Центр социального
обслуживания населения Первомайского
района г. Бобруйска».

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »