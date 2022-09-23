Посетители отделения дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания УСЗ «Территориальный Центр социального
обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска» 16 сентября приняли участие в спортивных соревнованиях в г. Светлогорске Гомельской области.
Областной культурно-спортивный фестиваль «Планета спорта» для лиц с ограниченными возможностями старше 18 лет, приуроченный ко Дню мира, состоялся на стадионе «Химик».
В соревнованиях приняли участие команды Жлобинского, Речицкого, Рогачевского, Октябрьского, Светлогорского, Кировского, Первомайского района г. Бобруйска, сформированные ТЦСОНами, и команда Речицкого дома-интерната.
По итогам спортивного фестиваля команда «Зефир» ТЦСОН Первомайского района г. Бобруйска заняла 3-е общекомандное место, а
участник команды Екатерина Авчинникова заняла 1 место в соревновании «Кольцеброс».
Поздравляем нашу команду с призовым местом и выражаем благодарность организаторам соревнований за яркое, незабываемое
мероприятие!
Мария Капустина, заведующий отделением
дневного пребывания для инвалидов и
сопровождаемого проживания УСЗ
«Территориальный Центр социального
обслуживания населения Первомайского
района г. Бобруйска».