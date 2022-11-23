Пламенный вечер в Бирче
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22 ноября в 18.18 от местной жительницы деревни Бирча Бобруйского района поступило сообщение о пожаре бани.
По прибытии первых подразделений МЧС происходило открытое горение кровли бани. Хозяин находился на улице.
Работники МЧС ликвидировали пожар, в результате которого повреждена кровля, перекрытие, стены и имущество в бане. Спасены ближайшие постройки. Пострадавших нет.
Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
МЧС напоминает о простых правилах эксплуатации печей и теплогенерирующих агрегатов:
- использовать исправные печи и агрегаты
- не перекаливать
- не использовать ЛВЖ
- не оставлять без присмотра
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