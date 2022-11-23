Пламенный вечер в Бирче

22 ноября в 18.18 от местной жительницы деревни Бирча Бобруйского района поступило сообщение о пожаре бани.

По прибытии первых подразделений МЧС происходило открытое горение кровли бани. Хозяин находился на улице.

Работники МЧС ликвидировали пожар, в результате которого повреждена кровля, перекрытие, стены и имущество в бане. Спасены ближайшие постройки. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

МЧС напоминает о простых правилах эксплуатации печей и теплогенерирующих агрегатов:

- использовать исправные печи и агрегаты

- не перекаливать

- не использовать ЛВЖ

- не оставлять без присмотра