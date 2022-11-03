Пища для ума: 25 суперпродуктов

Мозг — главный пункт управления

Головной мозг человека — устройство не только исключительно сложное, но малоизученное. Находится он в черепной коробке и обеспечивает мышление.

К тому же, человеческий мозг умеет:

обрабатывать полученные сведения с быстротой во много раз превышающей работу обычного компьютера;

бодрствуя производить электроэнергию, способную «зажечь» небольшую лампочку;

накапливать и хранить информацию, объем которой превышает содержание сотен компьютеров.

Его система кровообращения — самая лучшая, а длина всех сосудов — 161 000 км. Мозг регулирует все, что совершается в организме человека, посылая «руководящие» сигналы в ту часть тела, где они будут приняты, поняты и выполнены.

Благодаря его развитию, появляются музыкальные, литературные, художественные шедевры и математические открытия.

Мозг «бдит» круглосуточно и отвечает за сохранность энергии человека. Он — основной командный пункт управления сложной системы, названной «Человек».

При такой напряженной и ответственной работе мозгам просто необходимо соответствующая подпитка. Специалисты уверены, что пища, которую мы едим ежедневно, существенно влияет на «состояние здоровья» мозга человека. Существуют ли вкусовые приоритеты у главного управленца? Что ему больше нравится, а что он категорически не приемлет? Диетологи и неврологи знают ответ.

Как проложить путь к здоровому мозгу

Состояние здоровья человека, а значит и его хорошее настроение, напрямую связано с организацией питания. Рацион способен оказать важнейшее влияние на внешний вид кожи, волос и ногтей, «обозначить» талию или ее отсутствие, «нарастить» мышцы, улучшить общее состояние организма.

Однако это еще не все. Правильно организованное питание благотворно влияет на работу мозга. Как следствие, правильная работа кишечника взаимосвязана с умственными способностями. Удивительно? Факт! Как показали исследования специалистов по питанию, лучший способ проложить дорогу к здоровому мозгу — побеспокоиться о кишечнике.

Как они связаны? Бактерии, населяющие кишечник человека, помогают синтезировать химические вещества, воздействующие на все системы организма.

Нарушение проницаемости кишечника ведет к воспалению в теле и в мозге. Поэтому лучший способ позаботиться о кишечнике — улучшить его микрофлору при помощи продуктов. Особенно «по душе» кишечнику квашеная капуста, соленья, кефир, маринованные овощи. Поддерживая здоровье микрофлоры кишечника, человек прокладывает дорогу к здоровью мозга. Как оказалось, путь через желудок лежит не только к сердцу мужчины, но и к спасению от слабоумия.

Лучший друг мозга

Вряд ли найдутся среди взрослых те, кого родители не кормили в детстве рыбьим жиром. Поедание невкусного, но полезного продукта сопровождалось обычно «фырканьем» и гримасами, но взрослые убедительно настаивали на том, что это полезно и не принимали отговорок. И правильно делали, потому что рыбий жир — самый лучший друг мозга человека.

Ученые подтверждают, что рыбы «подарили» людям необыкновенно полезное природное лекарство, способное творить чудеса.

Рыбий жир способен:

снизить до минимума вред нездоровой пищи, которую она оказывает на головной мозг;

предотвратить закупорку артерий;

улучшить работу мозга в любом возрасте;

помогает бороться с депрессией;

снизить агрессивность во время стресса;

ослабить разрушение мозга;

повысить умственные способности;

Почему он так благоприятно влияет на мозг? Все дело в том, что рыбий жир способен повысить количество серотонина в организме, который, в свою очередь, отвечает за хорошее настроение. Именно поэтому ученые уверены, что рыбий жир, как лучший друг, охраняет мозг и помогает ему оставаться ясным до старости.

Еда, сохраняющая разум

Ежедневно человек сталкивается с огромным количеством ситуаций, когда необходимо принять решение: от очень простого (нужно ли съесть дополнительную порцию сладостей) до сложных судьбоносных решений (так ли уж необходимо начинать новую жизнь). Мозг предопределяет значение любого действия и анализирует риск или преимущество от его выполнения. Как же сберечь остроту ума и поддержать здоровье мозга с помощью еды?

Существуют ли продукты, улучшающие память? Какие именно полезны, а какие вредны для человеческого мозга? Есть ли у него вкусовые предпочтения?

Дэвид Перлмуттер, знаменитый невролог и автор книги «Еда и мозг», считает связь между едой и работой человеческого мозга установленной. Богатый рацион поможет справиться со слабоумием, стрессом, бессонницей и плохим настроением.

Что же это за продукты, которыми можно «зарядить» мозг?

Орехи (грецкие, миндаль, кешью)

Не зря грецкие орехи внешне похожи на мозг человека. В них есть глицин (кроме «гремучей белково-витаминной смеси»), благодаря которому человеческий мозг работает лучше.

Овсянка

Завтрак из овсяной каши — идеальное начало дня. Овсянка содержит «хорошие» углеводы, а они, в свою очередь, «топливо» для мозга, поэтому утром самое подходящее время для получения топлива. Мозг в периоды своей наивысшей активности потребляет до 25% топлива от общих энергозатрат всего тела. Глюкоза, содержащаяся в овсянке, используется для создания нейромедиатора ацетилхолина, который, в свою очередь, отвечает за состояние памяти и обучаемости.

Яйца

Для поддержки мозга крайне необходим лютеин, содержащийся в яйцах. Он снижает риск инфарктов. Диетологи советуют использовать белки, т.к. в желтках, кроме полезных компонентов, присутствует холестерин, но мужчинам он как раз нужен для выработки тестостерона. Холин, содержащийся в яичных желтках, создает ацетилхолин, ответственен за память. Фосфолипиды укрепляют нервные клетки. Чем они крепче, тем больше надежды сохранить память.

Жирные сорта рыбы

Рыба — клад из полезных белков и жиров. Какое количество рыбьего жира нужно человеку для здоровья? 100 г свежесвареной морской рыбы содержат 100 мг полезного вещества. Человеку необходим 1 г, т.е. до трех рыбных блюд в неделю — это отличная подпитка мозга.

Зеленый чай

Полезен именно крупнолистовой зеленый чай, а не пыль от него, что продается под видом зеленого чая в пакетах.

Интересен для головного мозга экстракт зеленого чая. Он ускоряет реакцию, улучшает память, креативные способности мозга, улучшает релакс и ускоряет время восстановления.

Морковь

«Рыжая девица» полезна не только для остроты зрения, но и для сохранения от разрушений мозговых клеток с помощью лютеолина.

Морская капуста

Эта жительница водных глубин содержит йод в огромных количествах. Капуста помогает избежать расстройств памяти и депрессии.

Черника

В ягодах черники высокое содержание витаминов и антиоксидантов, что исключительно полезно для стимуляции мозга. Черника способна бороться с кратковременной потерей памяти.

Вода

С помощью обычной минеральной воды мозг заработает на 10% лучше. Для поддержания его в рабочем состоянии, человеку потребуется до 8 стаканов негазированной минеральной воды в день.

Розмарин

Карнозиновая кислота, что содержится в этом полезном растении, способствует расширению церебральных сосудистых тканей. В розмарине полезно все. Даже его запах улучшает производительность памяти.

Брокколи

Капуста — ценный источник бора, витамина К и магния. Все они улучшают работу мозга и способствуют повышению его активности.

Шоколад

Черный шоколад («бальзам на душу» для любителей сладкого) содержит так называемые два «А»: антиоксиданты и антидепрессанты. Их в шоколаде больше, чем в яблоках и зеленом чае. Флаванол, например, улучшает кровоснабжение мозга и защищает его от окислительных процессов.

Авокадо

Содержание мононенасыщенных жирных кислот и минералов в авокадо таково, что способно «организовать» кровоснабжение мозга.

Лесные ягоды

Защитить мозг помогает витамин С, содержащийся в лесных ягодах в достаточном количестве. Первенство по составу антиоксидантов удерживает клюква. Напиток из лесных ягод устранит усталость, обеспечит мозг энергией, улучшит память и повысит внимание.

Яблоки

Помогут сохранить ясный ум благодаря наличию антиоксидантов.

Томаты

Мелатонин, присутствующий в томатах, предотвратит старение клеток мозга и улучшит состояние сосудов.

Чеснок

Содержание фитонцидов в чесноке предотвращает возрастные изменения в клетках мозга, убивая патогенную микрофлору.

Кофе

Полезен для работы мозга натуральный кофе.

Кофеин способен:

не допустить слабоумие;

улучшить мозговую деятельность;

повлиять на скорость принятия решений.

Креветки

Насытить мозг жирными кислотами, так необходимыми ему для работы, помогут 100 г креветок в день. Этого количества достаточно для улучшения остроты реакции и восприятия информации.

Мидии

Цинк, содержащийся в мидиях, нужен для работы тех частей мозга, которые отвечают за состояние памяти, инстинкты, эмоции и сон.

Шпинат

Чрезвычайно полезное растение для развития интеллекта.

Курятина

Куриное мясо (радость диетологов) содержит витамины группы В. Они помогают развивать память и укрепить нервы.

Мед

Цепкость памяти развивает глюкоза, необходимая для хорошей работы мозга. Ложка меда, добавленная в утреннюю кашу, хорошо повлияет на работоспособность.

Лимон

Одна долька лимона в чай — и память улучшается благодаря витамину С. Его с избытком в лимонах и он первый враг забывчивости.

Свекла

Корнеплоды богаты бетаином. Это вещество помогает сконцентрироваться, улучшает настроение, реакцию.

Если вы продержитесь хотя бы три недели, употребляя эти продукты, то вы заметите существенное улучшение в работе мозга.

Держать мозг в тонусе, а также развивать и расширять его возможности можно не только при помощи определенных продуктов, но и соблюдая определенные правила во время приема пищи.

Как ни удивительно, но достичь эффекта активизации работоспособности мозга можно довольно простым способом — приподняв на 2-3 сантиметра задние ножки того стула, на котором вы работаете (этот метод называется «Стул ХОРА»). Патентные заявки на такие стулья зарегистрированы сейчас в США и на территории России. Однако, вы можете сделать его самостоятельно дома, немного переделав кухонную мебель.

Основная задача обычных стульев, которые мы используем в жизни и на работе — дать отдых мышцам. Но в связи с длинным рабочим днем, получается, что мышцы не просто отдыхают, а «засыпают». Вместе с мышцами засыпает и нервная система, усыпляя следом мозг — это основная проблема феномена гиподинамии. Такая получается круговая порука — мы садимся отдохнуть, чтобы сосредоточиться и … «засыпаем»!

Пересев на приподнятый стул, вы сразу заметите, что улучшилось ваше зрение без каких-либо усилий. Те, кто проводил такой опыт на себе, говорят о том, что зрение улучшается на 20-30%. Такое резкое улучшение зрения говорит о том, что подключилась та часть нервной системы, которая отвечает за общую активизацию организма, а значит и организм, и мозг тоже стали работать интенсивнее.

Что еще интересно: если во время еды вы сидите на таком стуле, то можно естественным образом уменьшить переедание. Сама поза в момент приема пищи поддерживает желудок в нужном месте и живот подтянут (объем пространства для растяжения желудка меньше) — вам будет сложнее съесть больше, сигнал в мозг, что желудок наполнен, придет раньше.

Итог: можно простым способом, изменив свой стул, отрегулировать свое питание, снизить уровень утомляемости на рабочем месте, увеличить активность своего внимания и продуктивность интеллектуальной работы.

По материалам medaboutme.ru.