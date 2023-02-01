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Город

Пионеры Бобруйска стали лучшими в области

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Пионеры Бобруйска стали лучшими в области

30 января на Пленуме Могилевского областного Совета общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» подвели итоги областного конкурса «Лучший  территориальный Совет ОО «БРПО», где в торжественной обстановке наградили победителей. Бобруйский городской Совет общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» занял 1 место за период работы в 2022 году.

Сегодня пионерия Бобруйска состоит из 18256 детей возрастной категории от 7 до 14 лет. Действует 35 пионерских дружин, которые располагаются на базе учреждений общего среднего образования. Городскому Совету под силу осуществлять масштабные проекты, что, является привлекательным для ребят города и даёт возможность самоутвердиться, проявить свои способности, расширить  круг общения.
Пионерская организация  идет в ногу со временем. Отличительной чертой современных пионеров является продвижение новых идей и проектов в Интернете. Узнать о работе Бобруйского городского Совета можно в группе «Пионеры Бобруйска» в социальной сети «Инстаграм».

При подведение итогов конкурса организационным комитетом оценивались: количество пионерских дружин ОО «БРПО»; количество членов ОО «БРПО»; справочно-аналитическая информация о деятельности ТС ОО «БРПО»; периодичность и содержательность проведения обучения актива пионерских дружин; разработанные методические пособия; наличие собственных программ и проектов работы с пионерскими дружинами; реализация программ, проектов, выполнение постановлений Пленумов; участие в мероприятий ОО «БРПО»; наличие информационных стендов в пионерских дружинах, пионерской инфографики; освещение деятельности пионерских дружин в средствах массовой информации; наличие и количество групп в социальных сетях; награды, поощрения (грамоты, дипломы, благодарности, сертификаты).

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