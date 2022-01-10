«Пионерский квиз» стартовал в Бобруйске

Бобруйский Городской Совет общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» дал старт новому сезону игры «Пионерский квиз».

«Пионерский квиз» – это соревнование среди самых эрудированных участников пионерского движения. Интеллектуальные баталии прошли для ребят двух возрастных категорий – 9-10 и 10-13 лет. Квиз включал вопросы по развитию пионерского движения, истории и современности Беларуси, музыкальные и мультипликационные блоки.

В итоге в возрастной категории – 9-10 лет:

I место – команда «Знатоки 34», государственное учреждение образования «Средняя школа № 34 г.Бобруйска»;

II место – команда «Шаг вперёд», государственное учреждение образования «Средняя школа № 10 г.Бобруйска»;

III место – команда «Сикоровцы», государственное учреждение образования «Средняя школа № 31 г.Бобруйска»

В возрастной категории –10-13 лет:

I место – команда «Семёновцы», государственное учреждение образования «Средняя школа № 17 г.Бобруйска»;

II место – команда «Звездочки 34», государственное учреждение образования «Средняя школа № 34 г.Бобруйска»;

III место – команда «Фортуна kids», государственное учреждение образования «Средняя школа № 27 г.Бобруйска».

Это уже четвертый сезон проекта «Пионерский квиз». За это время он снискал невероятную популярность среди школьников нашего города. В «Пионерском квизе» приняли участие около 300 ребят. ГС ОО «БРПО» определил лучшие команды, а в конце января пройдут игры областного отборочного тура.