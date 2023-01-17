Пионерия Бобруйска провела челлендж с хештегом «#Могилевская область_85»
25 0
15 января Могилевская область отметила свой 85-летний юбилей. Пионеры и октябрята города Бобруйска поздравили любимую область молодёжно и современно, запустив в социальной сети Instagram необычный челлендж с хештегом «#Могилевская область_85». Суть челленджа проста: участникам нужно было испечь, выложить из сладостей или смастерить своими руками число «85». К молодежной инициативе подключились и родители. Получилось ярко, креативно и празднично. К челленджу еще можно присоединиться в течение недели, фотопоздравления будут размещены на официальной странице городского Совета Бобруйской пионерской организации в социальной сети Instagram.
По материалам bobruisk.by
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Пионерия Бобруйска провела челлендж с хештегом «#Могилевская область_85»
-
Вместе мы становимся лучше. В этом убедились экскурсанты на «Бобруйскагромаше»
-
Появились фото нового автомобиля скорой помощи, подаренного Банком развития городу Бобруйску
-
В Рогачеве выпустили самую большую в мире банку сгущенного молока
-
Снеговик от Миши и его деда Миши