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Фотофакт

Пионерия Бобруйска провела челлендж с хештегом «#Могилевская область_85»

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Пионерия Бобруйска провела челлендж с хештегом «#Могилевская область_85»

15 января Могилевская область отметила свой 85-летний юбилей. Пионеры и октябрята города Бобруйска поздравили любимую область молодёжно и современно, запустив в социальной сети Instagram необычный челлендж с хештегом «#Могилевская область_85». Суть челленджа проста: участникам нужно было испечь, выложить из сладостей или смастерить своими руками число «85». К молодежной инициативе подключились и родители. Получилось ярко, креативно и празднично. К челленджу еще можно присоединиться в течение недели, фотопоздравления будут размещены на официальной странице городского Совета Бобруйской пионерской организации в социальной сети Instagram. ­ ­

По материалам bobruisk.by

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