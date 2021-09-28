Пиневич: взаимодействие Минздрава и БПЦ носит системный характер

Взаимодействие Минздрава и БПЦ носит системный характер, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Его слова цитирует пресс-служба министерства, сообщает БЕЛТА.

"Наше сотрудничество с Белорусской православной церковью носит системный характер и включает такие направления, как семья, профилактика абортов, здоровый образ жизни, психические заболевания и другие", - сказал Дмитрий Пиневич.

Он отметил, что позитивно относится к обращению Владыки Вениамина на тему вакцинации. "Я только что вернулся из красной зоны 1-й больницы Минска. Там в реанимационных отделениях находится только одна пациентка, которая прививались против COVID-19. И то она находится не на ИВЛ, а на высокопоточном кислороде. Все доктора отмечают, что она хорошо реагирует на лечение. Это еще раз подтверждает - вакцинация самый действенный метод борьбы с этим вирусом. Надеюсь, если паства будет слушать голос священника, это поможет и врачам", - уверен министр.

Сегодня в БелМАПО участники Координационного совета обсудили программу сотрудничества между Минздравом и церковью.-