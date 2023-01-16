Пиневич: Особое внимание развитию медицинской отрасли в Бобруйске

Модернизация системы здравоохранения и реализация амбициозных проектов: министр здравоохранения Дмитрий Пиневич рассказал о том, как будет развиваться медицинская сфера в Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первая задача, которая стоит перед здравоохранением всей страны, - это модернизация системы здравоохранения, улучшение качества оказываемой медицинской помощи, улучшение кадровой обеспеченности. По всем этим направлениям выработаны дорожные карты, которые ведут к фактическим достижениям результатов", - рассказал он.

Во время рабочего визита в Могилев Дмитрий Пиневич ознакомится с ходом реализации крупных проектов в сфере здравоохранения в областном центре. "Мы через несколько недель введем в эксплуатацию новый корпус областного онкологического диспансера, инфекционный корпус, который станет частью Могилевской больницы №1. Ознакомимся с ходом строительных работ в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи - это амбициознейший проект, - отметил он. - Кроме этого, посмотрим, как реализовывается поручение главы государства по эксплуатации и работе кардиологического центра на базе Могилевской областной клинической больницы".

Особое внимание - развитию медицинской отрасли в Бобруйске и на юго-востоке Могилевской области. "Один из городов ускоренного развития в Могилевской области - это Бобруйск. Сегодня мы обсудим с губернатором, в частности, развитие системы здравоохранения здесь. Мы много сделали для того, чтобы она отвечала требованиям для городов ускоренного развития. Все принятые меры уже на порядок выше подняли оказание медицинской помощи, - сказал Дмитрий Пиневич. - В приоритете - развитие нашей сферы на юго-востоке Могилевской области. Сегодня мы с губернатором обсудим целый ряд проектов, которые позволят приблизить качественную медпомощь к нашим жителям, вне зависимости от их места проживания. Это сложная задача, но она выполняется".