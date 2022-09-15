Пиневич о ситуации с COVID-19: темп прироста заболеваемости в 2 раза ниже, чем осенью прошлого года

Темп прироста заболеваемости COVID-19 в два раза ниже, чем осенью прошлого года, сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, как и ожидалось, некоторый рост заболеваемости есть, и это связано в том числе с погодными условиями. "В это время всегда рост инфекционной заболеваемости", - подчеркнул он.

"Сейчас небольшой рост существует, но он гораздо меньше, чем в прошлом году. Мы работаем в совершенно спокойном режиме", - сказал Дмитрий Пиневич.

Он также заметил, что в сравнении с нагрузкой, которую испытывали медики летом, сейчас она, конечно, выше.

Сегодня, в канун Дня народного единства, представительницы БСЖ "Беллегпрома" решили поддержать медиков, которые сталкиваются с разными инфекциями, в том числе коронавирусной. Медицинским работникам Городской клинической инфекционной больницы г.Минска были переданы средства индивидуальной защиты.