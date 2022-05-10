Певица Влада рассказала о воспитании в детях исторической памяти на собственном опыте, передает корреспондент БЕЛТА.

"В каждой белорусской семье есть свои герои. И эту историю мы передаем из поколения в поколение. Например, своей дочери Ларе я рассказываю о своем дедушке, которого уже нет в живых, но он воевал и дошел до Берлина. И про мою бабушку, которая попала в концлагерь и, к счастью, сбежала оттуда", - рассказала Влада.

Она отметила, что в ее репертуаре есть авторская песня "Спасибо вам, ветераны", исполняя которую певица всегда вспоминает своего дедушку. В рамках гала-концерта "Память поколений" Влада выступила с песней "Два Максима".

"Я приехала на это мероприятие сразу из Несвижа, где тоже был большой концерт, приуроченный ко Дню Победы. Мы поздравляли жителей города с этим праздником", - добавила исполнительница.

В столице состоялся гала-концерт "Память поколений", приуроченный ко Дню Победы. Мероприятие прошло в рамках телевезионного проекта "Площадь Победы".

На концерте прозвучали знаменитые военные песни, среди которых были ставшие уже традиционными для 9 мая "Катюша" и "День победы". Всего было исполнено 20 музыкальных произведений. Для зрителей выступили заслуженная артистка Оксана Волкова, заслуженная артистка Ирина Дорофеева, артисты Национального академического Большого театра оперы и балета, Белорусский государственный ансамбль "Песняры" и другие музыкальные коллективы и исполнители.