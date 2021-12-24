Певчая молодёжного хора вернулась в Бобруйск с победой на международной олимпиаде

«Иногда сложно быть певчим, потому что думаешь про ноты и забываешь вдумываться в то, что хочет «сказать» тот или другой тропарь, кондак. На олимпиаде я перечитывала некоторые тексты, и это дало мне новое осознание величества наших богослужений», – говорит Василиса Соколова, прихожанка и певчая молодёжного хора храма в честь иконы Божией Матери «Целительница», которая получила высокий результат на церковно-певческой олимпиаде для детей и юношества.

Олимпиада была организована в ноябре 2021 года Детским отделением Московского Синодального хора при поддержке Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси. В ней приняли участие десятки детей и подростков из Московской епархии, Алтайской, Астраханской, Донской, Екатеринбургской, Московской, Самарской, Санкт-Петербургской, Тверской, Ярославской митрополий. От Белорусского экзархата было четыре представителя, два — от Казахстана и один участник — от Украинской Православной Церкви.

Цели олимпиады: развитие юношеского интереса к церковно-певческому искусству, проверка понимания богослужебного устава, типов и текстов песнопений, церковно-славянского языка и особенностей колокольного звона среди самого молодого поколения прихожан. Все эти знания на высоком уровне продемонстрировала Василиса: «Думала, что буду первая с конца, а получила 107 баллов. Перед написанием олимпиады мы с руководителем пытались угадать какие задания будут, делали упор на них, но почти все наши догадки не оправдались».

Для первого места нужно было получить 90 баллов и выше.

Василисе Соколовой 19 лет, она учится на инженера-технолога молочной промышленности в Белорусском государственном университете пищевых и химических технологий в Могилёве на третьем курсе. Пять лет назад Василиса откликнулась на предложение своего руководителя, Светланы Эдуардовны Бузько, принять участие в организации молодёжного хора «Целительницы», ходила на самые первые спевки. С пения в хоре и начался её путь углублённого знакомства с верой. Девушка рассказывает, что давно тяготела к разной музыке, как и вся молодёжь, но ей хотелось чего-то более душевного. «Мы поём много таких произведений, от которых – мурашки по коже, – говорит Василиса. – Конечно, у нас не получается исполнить как в оригинале, но всё равно. Возможно, после окончания учёбы я окончу регентские курсы в Минске и продолжу связывать свою жизнь с пением».