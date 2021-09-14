Peugeot на перекрестке сбил пенсионерку

В Бобруйске под колесами автомобиля оказалась пенсионерка. Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, авария случилась 13 сентября в 11.15 на перекрестке улиц Советской и Карла Маркса.

33-летний местный житель за рулем Peugeot 308 SW при повороте налево наехал на 63-летнюю бобруйчанку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пенсионерка с травмами госпитализирована.