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Происшествия

Peugeot на перекрестке сбил пенсионерку

mogilevnews 68 0

Peugeot на перекрестке сбил пенсионерку

В Бобруйске под колесами автомобиля оказалась пенсионерка. Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, авария случилась 13 сентября в 11.15 на перекрестке улиц Советской и Карла Маркса.

33-летний местный житель за рулем Peugeot 308 SW при повороте налево наехал на 63-летнюю бобруйчанку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пенсионерка с травмами госпитализирована.

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