Peugeot на перекрестке сбил пенсионерку
mogilevnews 68 0
В Бобруйске под колесами автомобиля оказалась пенсионерка. Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, авария случилась 13 сентября в 11.15 на перекрестке улиц Советской и Карла Маркса.
33-летний местный житель за рулем Peugeot 308 SW при повороте налево наехал на 63-летнюю бобруйчанку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Пенсионерка с травмами госпитализирована.
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