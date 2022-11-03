Петришенко: питание в школах усовершенствуют с учетом пожеланий учащихся

В Беларуси планируют усовершенствовать питание с учетом пожеланий детей. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В наших школах питается огромное количество детей - это примерно 1,1 млн человек, из них около 780 тыс. за счет бюджетных средств государства. То, что мы организовали и обеспечиваем питание в таких учреждениях, это огромное достижение, не во всех странах это сделано. Мы условились совершенствовать технологические параметры питания с учетом пожеланий наших детей. Ведь важно, чтобы было разумное сочетание полезности и количества тех килокалорий, которые должен получать ребенок в своей возрастной категории", - сказал Игорь Петришенко.

Вице-премьер добавил, что в школьном питании продолжается совершенствование технологических карт. Появилось много новых продуктов, которые выпускают белорусские производители здорового питания вместе с НПЦ по продовольствию НАН Беларуси и Белорусским государственным университетом пищевых и химических технологий в Могилеве.

"Вредной еды ни в столовых, ни в буфетах у нас нет - это факт. Мы будем и дальше развиваться в этом направлении, чтобы воспитывать у наших детей культуру питания вместе с педагогами и родителями. В детском саду дети с удовольствием едят ту еду, которая есть в меню. Важно, чтобы после приема пищи получались минимальные отходы, а дети получали нужные продукты. Безопасность и здоровье наших детей всегда на первом месте", - подытожил Игорь Петришенко.