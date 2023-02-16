Петришенко: будем стимулировать профориентацию по комплектованию отраслей, где есть нужда в кадрах

Будем стимулировать профориентационные подходы именно по комплектованию тех отраслей, где мы нуждаемся в кадрах. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко перед началом итогового заседания коллегии Министерства образования, посвященного итогам работы ведомства в 2022 году и задачам на 2023-й, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все предложения Министерства по совершенствованию и адаптации системы образования под нынешние реалии, под те вызовы, с которыми мы столкнулись, они все были поддержаны главой государства. И наша задача - это качественно, эффективно реализовать все эти направления, начиная от дошкольного образования. В школе мы ввели совершенно новые аттестационные элементы - с этого года наши школьники, выпускники, будущие абитуриенты будут сдавать централизованный экзамен. Соответствующая подготовительная работа проведена. Есть определенные шероховатости, но мы будем их дорабатывать, чтобы впервые в истории нашей страны централизованный экзамен прошел организованно, четко. Мы действительно сделали замер уровня знаний всех наших выпускников. И те, которые достойны, могут дальше получать уже высшее образование. К услугам тех, кто менее подготовлен, наши колледжи, рабочие профессии. Мы совершенствуем это направление", - рассказал Игорь Петришенко.

Он отметил, что важными элементами являются активная профориентационная работа и целевая подготовка. "В профессию должны приходить мотивированные молодые люди, понимающие, что они действительно хотят быть специалистом в той или иной сфере: врачом или учителем, инженером, айтишником, как модно сейчас. Но, тем не менее, есть ряд специальностей, в которых в первую очередь нуждается наша экономика, наша социальная сфера. Поэтому мы будем стимулировать профориентационные подходы именно по комплектованию тех отраслей, где мы нуждаемся в кадрах", - отметил вице-премьер.

Заседание коллегии Минобразования проходит в ведомстве. В мероприятии принимают участие представители Администрации Президента, Совета Министров, ректоры вузов, начальники управлений по образованию всех регионов и города Минска, руководители подчиненных организаций.