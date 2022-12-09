Петарды и хлопушки детям не игрушки

С первых дней декабря многие мечтают о долгожданном празднике. И, конечно, о каникулах. А чтобы самый любимый праздник прошел ярко, с подарками и без травм, работники МЧС напоминают Бобруйским школьникам о простых правилах безопасности.

Вопрос первый – пиротехника. Спасатели напоминают, что баловство тут не уместно, а пользоваться пиротехникой можно взрослым и при соблюдении всех правил. Осторожными нужно быть даже с бенгальскими огнями и зажигать их подальше от штор, новогодней елки и других горючих элементов.

Второе и немаловажное – зимние опасности. Работники МЧС рассказали, насколько опасен падающий снег с крыш, о том, как правильно двигаться в гололед и ни в коем случае не отправляться на водоемы без взрослых. И даже с папой и мамой нужно быть крайне осторожными и помнить, что прочный лед зеленовато-синий и толщиной не менее 7 см.