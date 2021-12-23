«Петарды и хлопушки детям не игрушки». В Бобруйске продолжается Республиканская акция «Безопасный Новый год!»

В Бобруйске продолжается Республиканская акция «Безопасный Новый год!», в рамках которой работники МЧС проводят профилактические мероприятия в учреждениях образования.

Очередной урок безопасности прошел в средней школе №3 города. Дед Мороз-спасатель напомнил ребятам о правилах использования пиротехнических изделий и предупредил – неосторожность и баловство тут не уместно, на кону здоровье и безопасность. Также спасатель провел игру на самого внимательного, и после просмотра мультфильма «Волшебная книга» раздавал конфеты за правильные ответы.

О главных опасностях зимнего периода в Центре дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска рассказала Ольга Ковалькова. Инспектор напомнила о том, что на лед выходить опасно, а на водоемы вообще без взрослых ни ногой, про опасность обморожения и падающие сосульки с крыши. Также работники МЧС желают всем школьникам безопасных каникул и напоминают: если дома один никому не открывать, с огнем не баловаться, а в случае опасности звонить в МЧС по телефону 101 и 112.

Евгений Товстик

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС