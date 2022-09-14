«Песняры» выступили на бобруйской сцене и собрали полный зал

В преддверии Дня народного единства 13 сентября Белорусский государственный ансамбль «Песняры» выступил на сцене Дворца искусств города Бобруйска.

Для справки: Вокально-инструментальный ансамбль создан в Минске в далеком 1969 году. Коллектив известен широкой аудитории по песням «Касіў Ясь канюшыну», «Беловежская пуща», «Белоруссия», «Вологда», «Старый клен» и многим другим. Белорусский государственный ансамбль стал своеобразной музыкальной визиткой нашей страны, обрел безграничную любовь многих поколений слушателей и по сей день является одним из самых популярных и востребованных коллективов.

– День народного единства – это очень большой праздник, название которого говорит само за себя. Мы, конечно же, хотим пожелать внутреннего подъема у каждого человека. Я думаю, каждый из нас должен внутри это чувствовать к своим коллегам по работе, к своей семье, к своим родным и близким. Потому что в наше непростое время очень важно быть рядом со своей семьей, своими детьми, с людьми, с коллегами, – пожелал бобруйчанам в преддверии Дня народного единства Роман Козырев, руководитель государственного ансамбля «Песняры». – Своим творчеством мы объединяем людей. Часто бываем на гастролях и видим, как наша белорусская культура, музыка делает нас белорусов ближе к миру и дает очень хороший посыл людям, для которых мы поем.

Перед началом вокально-инструментальный ансамбль отметил, что выступление также посвящено памяти основателя ансамбля народному артисту СССР, народному артисту Вячеславу Мулявину.

Поклонники белорусского коллектива не только пели с любимыми «Песнярами», но и одаривали их цветами за звучание голосов.

За время почти двухчасовой концертной программы певцы исполнили музыкальные композиции, среди которых были «Вологда», «Саўка ды Грышка», «Старый клён», «Полонез Огинского», «Беловежская пуща».

В завершение концерта, коллектив вместе с залом спел известную не только в Беларуси, но далеко за рубежом песню «Касіў Ясь канюшыну», а также получил громкие аплодисменты всего зала и цветы от председателя Бобруйского городского исполнительного комитета Александра Викторовича Студнева.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.