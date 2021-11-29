Пешеходы в зоне риска: один – погиб, два – травмированы

28 ноября в 17 часов 38 минут в Могилеве 36-летняя жительница областного центра, управляя автомобилем Skoda Fabia по проспекту Пушкинскому, в районе дома №7 совершила наезд на 58-летнюю и 60-летнего могилевчан, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Пешеходы с травмами были доставлены в больницу. О происшествиях сообщает Управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

В этот же день в 17 часов 50 минут в Чаусах 33-летний могилевчанин, управляя автомобилем Volkswagen Sharan по улице Первомайской, совершил наезд на 62-летнего местного жителя, лежавшего на проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Госавтоинспекция призывает водителей к предельной осторожности и внимательности за рулем. При подъезде к пешеходному переходу, Вы обязаны снизить скорость, и пропустить пешеходов, которые имеют преимущественное право на движение!

Пешеходы, ответственно относиться к своей безопасности на дороге и не совершать необдуманных действий.

В очередной раз хочется призвать всех граждан не быть в стороне и сообщать по телефону 102 о фактах нахождения в состоянии алкогольного опьянения на дороге пешеходов, поведение которых небезопасно и требует принятия безотлагательных мер по их удалению с проезжей части. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.