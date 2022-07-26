Пешеходная зона на Минской тоже обновляется

Одна из самых сложных и протяженных – Минская. Ее приводят в порядок уже не первый год, ведь сложность не только в финансировании, рабочем графике, но и в том, что это главная транспортная артерия, – без ее нормального функционирования более 70% транспорта оказывается в пробке. Но оно того стоит. Ремонт практически завершен, его протяженность чуть менее пяти километров. Согласно планам, ремонт Минской завершится к 15 августа. Бордюрный камень, пешеходные переходы, лежачие полицейские, разметка, – все это уже будет приносить меньше неудобств при передвижении. Сегодня, 26 июля, рабочие активно приступили к замене пешеходной зоны.