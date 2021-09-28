“Пешеходка” в Могилеве зацветет

По улице Ленинской в Могилеве намерены высадить фруктовые деревья – в кадках. Проект обсуждался на состоявшейся планерке Могилевского горисполкома, сообщает Mogilevnews.

Озвученное предложение высадить по улице груши, вишни, яблони связано с желанием вернуть старейшей «пешеходке» города облик, когда за ее обильно цветущие весной и урожайность осенью деревья назвали Большая Садовая.

Но сегодня улица пешеходная уложена брусчаткой по всей ширине, поэтому фруктовые деревья предложили высадить в кадках, которые также должны стать дополнительным украшением улицы.

Реализовать проект намерены весной следующего года, а посадку саженцев произвести уже этой осенью специально для улицы Ленинской. Заниматься этим будут студенты одного из учебных заведений города.

Улица Большая Садовая – одна из старейших улиц города Могилева. Известна с начала 16 века, когда сформировалась Торговая площадь (ныне площадь Славы), от которой расходились в северном направлении две главные улицы-дороги – Шкловская (ныне Первомайская улица) и Ветреная, ведущая к Ветреным воротам оборонительного вала. Улица Ветряная, не раз в дальнейшем меняла свое название – Большая Садовая, Инженерная), с 1919 года – Ленинская.