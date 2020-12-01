«Перышко весит почти 20 кг». В Беларуси найден самый большой кот

Волонтеры «Фауны города» до сих пор помнят тот день, когда привезли на передержку большого кота. Предыстория точно неизвестна, но кто-то явно обожал кормить своего питомца. Тогда же позвонили и Ольге, которая уже год помогает приютам. Увидев фото пушистого товарища, не помещавшегося в два лотка, она не поверила своим глазам. «Как это? Такое бывает?» — первые мысли, пришедшие ей в голову. Со своей подругой тут же отправилась с ним знакомиться.

— Котика вынесли в каких-то тряпках, мы положили его на задние сиденья моей машины и еще несколько минут глазели, не понимая, как такое может быть, — вспоминает Ольга.— Тут же отвезли к ветеринарам и взвесили — 19,6 кг. Мы опешили. Собралась вся клиника, кто-то даже сделал фото с камер наблюдения, где толпа во главе с нами стоит в полнейшем шоке.

К слову, в клинике подруг знают хорошо, называя их Чип и Дейлом. Обе всегда готовы выручить: достать котенка, забрать к себе на передержку целое потомство или помочь с перевозкой. Поэтому никто не удивился, что это полненькое чудо доставили именно они.

— Перышко осмотрели и взяли анализы, — рассказывает Ольга. — Честно говоря, мы мало на что надеялись. Кот был неподвижным, вес доставлял ему дискомфорт при малейшем движении. Но, когда этот мужчинка понял, что попал в добрые руки, осмелел: начал перемещаться по моей машине и метить территорию.

Уже дома новая хозяйка пушистика вычесала ему шерсть и хорошенько вымыла, так как сам зверек за собой ухаживать не может. Связалась с американцами, у которых был опыт с 16-килограммовым питомцем. Они рассказали о своей практике, выделив, что у кота должен быть особый режим, а худеть можно только постепенно. Если сразу посадить на строгую диету, животное умрет.

Ольга приобрела специальный корм и самостоятельно рассчитала норму, так как ни на одной пачке, конечно же, не написано, как должен питаться усатый весом почти в 20 кг. Найти нужные упаковки не так уж и просто, приходится объезжать немало зоомагазинов и просить помощи у людей. Перышко, как оказалось, на еду не набрасывается, а вот воду пьет часто, в день может выпивать около литра.

— Хотя в последнее время котик активизировался, остался все тем же хитрюгой: лежа на коврике, дотягивается лапой до корма и выгребает его к себе, — шутливо делится Ольга, ласково поглаживая мурчащего друга. — Кстати, анализы недавно показали, что у него нет сахарного диабета и отклонений внутренних органов. На рентгене, правда, видно, что позвоночник искривлен. Это неудивительно, с таким-то грузом! Проверили сердечко и гормоны — все в норме. А вот состояние зубов было плохое, за ними прежние хозяева явно не следили. На приеме у ветеринара один пришлось вырвать. Хотя для этого врач не прикладывал никаких усилий, просто достал криво торчащий осколочек ватой.

Хозяйка признается, что сначала не была уверена, оставит ли она Перышко у себя. Обычно коты находятся у нее на передержке лишь некоторое время, но с этим товарищем история складывается по-другому: она настроена полностью вылечить его.

— А ведь сначала Перо был совсем зашуганный: лежал и все, — говорит Ольга. — Сейчас я прихожу в комнату, он встречает меня своим «мяу». Если я вдруг задержалась с кормлением, то это «мяу» будет требовательным, причем голосок у него серьезный. Он не агрессивный, не кидается на нас, но свое недовольство выражает четко. Стал интересоваться окружающими предметами, полюбил прогулку по комнате, завел любимые игрушки, на которых лежит и тискает их, подружился с моими собаками.

Раз в два месяца хозяйка Перышка планирует возить его на осмотр и сдачу анализов, чтобы видеть показатели и понимать, улучшается ли здоровье кота. Это, в принципе, рекомендовано регулярно делать всем животным.

Пока наш новый знакомый позировал на камеру, довольно мурча, Ольга рассказала, как стала волонтером. Недавно исполнился ровно год, как она откликнулась на пост с просьбой о помощи в перевозке животных.

— До этого момента я жила жизнью обычного человека: у меня было две собачки и две кошечки, — резюмирует собеседница. — В прошлом году один щенок заболел, и мы не смогли его спасти. Переживали всей семьей. Это тяжелая ситуация для людей, которые теряют своих питомцев. Тогда листала ленту в Instagram и увидела публикацию, где искали автопомощь. Мы забрали шесть котов, с ними же поехали к ветеринару. Через несколько дней уже вызвалась взять к себе на передержку котят. Это были очень похожие девочки. Я вымыла их и повязала малышкам разные бантики, чтобы различать. Так мои подписчики познакомились с Машей, Дашей и Глашей. Что интересно, попали они в семьи, где есть девушки с такими же именами.

За год Ольга передержала у себя и пристроила около 19 котиков. Называет их своими детками и помнит каждого. И до сих пор общается с хозяевами, узнавая, как поживают пушистики. Показала своего временного жителя Пельмешку. Котенок тут же начал ластиться к хозяйке и игриво скакать. В этой же комнате находилось все необходимое для жизни котов: просторные мягкие вольеры, мисочки и когтеточки.

— Называю животных всегда смешно, — отмечает Ольга. — Поняли, что Тузики, Черныши и Бусечки забываются, поэтому надо оригинальничать. Братиков и сестричку Пельмешки, например, звали Вареник, Равиолька и Чебурек. Были у нас и «шапочные»: Шапка, Кепка и Ермолка, — а перед этим жили «сырные». Новые хозяева иногда дают свое клички, но не менее креативные: Вареник и Равиолька сейчас Коржик и Карамелька, живут вместе у одной замечательной девушки. Позже к ним в компанию добавился и Компот — маленький рыжий котенок, которого они нашли на улице.

Заметно, что и к кличке Перышка Ольга подошла с юмором — легкий, порхающий котик. Кроме него и Пельмешки в квартире живут и постояльцы: два шумных шпица и кошка, они и провожали нас в коридоре. Главный герой тоже попрощался, но по-своему: дал себя погладить и почесать за ушком, сопроводив это убаюкивающим его самого урчанием.