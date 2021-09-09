Первый заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома выслушает бобруйчан
Группа информации и общественных связей УВД Бобруйского горисполкома 32 0
09 сентября 2021 года с 11.00 до 13.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем начальника УВД Бобруйского горисполкома полковником милиции Шалюто Виктором Анатольевичем по вопросам, относящимся к деятельности органов внутренних дел. Позвоните по телефону 77-97-87 и задайте свой вопрос.
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