Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев с рабочим визитом посетил Могилевскую область.

Как сообщили в МЧС, в рамках визита он встретился с председателем Могилевского облисполкома Анатолием Исаченко и ознакомил его с результатами изучения готовности Могилевской областной подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны.

- Александр Худолеев также посетил пожарный аварийно-спасательный отряд Могилевского областного УМЧС, - рассказали в ведомстве. - Он ознакомился с материально-технической и спортивной базой отряда, провел беседы с личным составом. В ходе встречи до работников ПАСО была доведена актуальная информация об общественно-политической обстановке в стране и за рубежом, а также об основных событиях, произошедших в рамках министерства по чрезвычайным ситуациям. С руководящим составом Александр Худолеев обсудил основные направления и перспективы дальнейшего развития отряда.

mogilevnews.by