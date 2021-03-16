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Спорт

Первый в городе, второй в республике: Александр Чабан стал вторым снайпером «Париматч-Высшей лиги» в регулярном чемпионате-2020/21

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Первый в городе, второй в республике: Александр Чабан стал вторым снайпером «Париматч-Высшей лиги» в регулярном чемпионате-2020/21

Нападающий хоккейной команды «Бобруйск-2» Александр Чабан занял второе место в рейтинге «лучших снайперов» регулярного чемпионата-2020/21 «Париматч-Высшей лиги».

В 50 проведенных встречах хоккеист стал автором 42 заброшенных шайб (в среднем за игру – 0,84). На первой позиции с 53 взятиями ворот расположился форвард жлобинских «сталеваров» Юрий Веремеенко.

Второй бомбардир «бобров» Виктор Рыжкович (22 шайбы) занял двадцатое место.

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