Первый в городе, второй в республике: Александр Чабан стал вторым снайпером «Париматч-Высшей лиги» в регулярном чемпионате-2020/21
bobruisk.hockey.by 88 0
Нападающий хоккейной команды «Бобруйск-2» Александр Чабан занял второе место в рейтинге «лучших снайперов» регулярного чемпионата-2020/21 «Париматч-Высшей лиги».
В 50 проведенных встречах хоккеист стал автором 42 заброшенных шайб (в среднем за игру – 0,84). На первой позиции с 53 взятиями ворот расположился форвард жлобинских «сталеваров» Юрий Веремеенко.
Второй бомбардир «бобров» Виктор Рыжкович (22 шайбы) занял двадцатое место.
также
-
Первый в городе, второй в республике: Александр Чабан стал вторым снайпером «Париматч-Высшей лиги» в регулярном чемпионате-2020/21
-
Бобруйские спортсмены одержали победу над боксерами из Минской области
-
Минский «Локомотив» стал победителем «Золотой шайбы»
-
Команда Могилевского областного управления охраны – победитель чемпионата по рукопашному бою
-
Старт эстафеты олимпийского огня в Японии пройдет без зрителей