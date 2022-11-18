Первый снег – не помеха: у работников ДЭП все под контролем

Кому первый снег, а кому и усиленный режим работы. Службы ЖКХ Бобруйска с первым снегом 18 ноября активно приводят в порядок магистрали города. По словам генерального директора ГО «Бобруйскжилкомхоз» Александра Шостака, работа дорожной техники проходит планово, никаких сбоев не предвидится:

– С восьми утра в работе 2 комбинированные дорожные машины, 1 плужно-щеточная, 2 тракторные щетки.

В штатном режиме идет расчистка тротуаров от снега на улицах Минской, Октябрьской, Пушкина, Советской, Социалистической, Гоголя, Гагарина, 50-летия ВЛКСМ, Ульяновской, Рокоссовского, Лынькова, на площади Ленина, на проспекте Георгиевском.

В ГАИ обратили внимание: после дождя или снега может быть гололедица. При непогоде ухудшается видимость на дорогах, внимательнее нужно следить и за дорожным покрытием. Поэтому Госавтоинспекция призывает к максимальной осторожности и сосредоточенности за рулем, особенно во время осадков.

Анастасия Кастрица,

фото Виктора Чабана