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Первый шаг к рабочей династии

Детей агромашевцев пригласили на "День открытых дверей"

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Первый шаг к рабочей династии

25 августа ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" проведет "День открытых дверей" для детей работников.

Ребят ожидает увлекательная экскурсия по производственным цехам, кинологический фристайл, полевая кухня, аквагрим и многое другое!

Начало в 14:00.

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