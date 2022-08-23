Первый шаг к рабочей династии

25 августа ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" проведет "День открытых дверей" для детей работников.

Ребят ожидает увлекательная экскурсия по производственным цехам, кинологический фристайл, полевая кухня, аквагрим и многое другое!

Начало в 14:00.