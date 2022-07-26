Первый республиканский турслет Министерства внутренних дел состоялся

23 июля состоялся первый республиканских турслет Министерства внутренних дел и сотрудники Департамента охраны Могилевской области примут в этом спортивном мероприятии активное участие.

Турслёт – это хорошая возможность проявить самые лучшие качества и пожелаем нашей делегации счастливого пути! День обещает быть насыщенным и интересным!

ОИР ОИРиКО Могилевского областного управления