Первый республиканский турслет Министерства внутренних дел состоялся
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23 июля состоялся первый республиканских турслет Министерства внутренних дел и сотрудники Департамента охраны Могилевской области примут в этом спортивном мероприятии активное участие.
Турслёт – это хорошая возможность проявить самые лучшие качества и пожелаем нашей делегации счастливого пути! День обещает быть насыщенным и интересным!
ОИР ОИРиКО Могилевского областного управления
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