Первый паспорт с отметкой о гендере «X» выдали в США

О первом выданном американском паспорте с отметкой о третьем гендере «X» сообщил Госдепартамент США, пишет РИА «Новости».

Такой паспорт, начиная с 2022 года, смогут получить все заявители, сказал официальный представитель дипведомства США Нед Прайс.

«Госдепартамент выдал первый паспорт США с отметкой гендера "X". Мы с нетерпением ждем возможности предложить его всем, кто подает заявление на получение паспорта, как только мы заполним необходимую систему и обновим форму в начале 2022 года», - говорится в письменном заявлении Прайса.

Ведомство, по его словам, продолжает сотрудничать с другими правительственными учреждениями США, чтобы гарантировать максимально комфортные путешествия для всех владельцев паспортов, не зависимо от их пола.

Госсекретарь США Энтони Блинкен летом анонсировал планы американской администрации по введению третьего гендера «X» в американских паспортах и о праве самостоятельно выбирать в документе любой из трех гендеров. Тогда Блинкен отметил, что шаг будет гарантировать равные права для ЛГБТ-сообщества.

Чтобы указать пол, отличающийся от занесенного в свидетельство о рождении, до сих пор гражданам США нужен был сертификат от врача.

Третий гендер уже есть в паспортах таких государств, как Индия, Канада, Австралия, Мальта, Новая Зеландия, Непал.