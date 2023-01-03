Первый новорожденный малыш 2023 года появился на свет в Бобруйском роддоме
18 0
В Могилевской области первое рождение "новогоднего" малыша зарегистрировали в 0.01 в Бобруйском роддоме. Новогодним подарком для молодых родителей стала замечательная девочка. Всего в области за ночь появились четыре ребенка - два мальчика и две девочки.
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram, TikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
Первый новорожденный малыш 2023 года появился на свет в Бобруйском роддоме
-
Безудержное веселье и его последствия в Бобруйске
-
Дорогие бобруйчане и гости нашего города!
-
Как будут ездить троллейбусы и автобусы в новогоднюю ночь
-
Появились фото нового автомобиля скорой помощи, подаренного Банком развития городу Бобруйску
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости