Первый новорожденный малыш 2023 года появился на свет в Бобруйском роддоме

В Могилевской области первое рождение "новогоднего" малыша зарегистрировали в 0.01 в Бобруйском роддоме. Новогодним подарком для молодых родителей стала замечательная девочка. Всего в области за ночь появились четыре ребенка - два мальчика и две девочки.