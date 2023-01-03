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Первый новорожденный малыш 2023 года появился на свет в Бобруйском роддоме

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Первый новорожденный малыш 2023 года появился на свет в Бобруйском роддоме

В Могилевской области первое рождение "новогоднего" малыша зарегистрировали в 0.01 в Бобруйском роддоме. Новогодним подарком для молодых родителей стала замечательная девочка. Всего в области за ночь появились четыре ребенка - два мальчика и две девочки.

Будет дополнено

Фото Александра Анташкевича

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