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Первый миллион тонн зерна намолочен в Беларуси

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Первый миллион тонн зерна намолочен в Беларуси

"По итогам вчерашнего дня было намолочено более 900 тыс. т зерна, сегодня мы достигли планки в 1 млн т. К окончанию рабочего дня эта цифра будет еще выше. Дневной намолот сейчас превышает 100 тыс. т", - сказал начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Николай Лешик.

По данным на утро 28 июля, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 11,5% запланированной площади. Ожидается, что по итогам дня эта цифра составит около 13-13,5%. Средняя урожайность - более 39 ц/га, что значительно выше показателей на аналогичную дату 2021 года.

Около трети полученного на текущий момент урожая - около 300 тыс. т - составляет зерно озимого ячменя. Уборка этой сельхозкультуры уже близится к завершению. По словам специалистов Минсельхозпрода, озимый ячмень хорошо показал себя и оправдал ожидания. Урожайность этой сельхозкультуры - более 51 ц/га.

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