Первый лед обманчив и коварен

Зимняя рыбалка по первому льду - наиболее привлекательный вид отдыха для наших рыболовов-любителей. Несмотря на то, что всем известна опасность нахождения на льду, особенно в период нестабильной по температурному режиму погоды, рыболовы дружно выходят на лед при первых попытках его становления.

Опасности на тонком льду подстерегают везде:

- разная толщина льда у берега и на течении, рыхлый лед у тростников;

- тонкая корочка льда со снегом в местах, где бьют ключи;

- полынья, чуть припорошенная снегом;

- нагонная вода, способная оторвать непрочный лед от берега;

- даже обычная лунка со временем размывается и может стать смертельной ловушкой.

Анализ статистики прошлых лет показывает, что в большинстве случаев гибели на водоемах в зимний период жертвами льда становятся мужчины – любители подледного лова, дети, оставленные без присмотра, а также те, кто, пренебрегая советами спасателей, выходят на неокрепший лед.

Провалившись под лед даже на небольшой глубине, выбраться в тяжелой намокшей одежде самостоятельно сложно, поэтому смерть наступает от переохлаждения, а не от утопления.

Бобруйская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира предостерегает:

- Нельзя выходить на тонкий лед.

- Самый прочный лед – чистый и прозрачный, толщина его не менее 10 см.

- Лед молочного белого цвета коварен, рушится без потрескивания. Опасность также представляет непрозрачный лед, который образуется из снега во время метели. Такой лед на водоеме следует обходить.

- По первому льду опасно близко подходить к топлякам, сваям, остаткам растительности, подмытому берегу, к участкам с быстрым течением.

- Лед, на поверхности которого появляется вода, впоследствии замерзает, образуя многослойный лед. Он является опасным участком водоема, который следует обходить с особой осторожностью.

- В местах впадения рек опасными участками являются выходящие ключи, островки камыша, покрытые толстым слоем снега.

- Выходить на первый и последний лед лучше небольшими группами, имея при себе прочный шнур длиной 20-50 м. с грузом на одном конце для оказания помощи попавшему в полынью человеку.

- В плохую погоду необходимо оставаться дома, выход на лед опасен.

- Передвигаться по льду необходимо скользящим шагом, не отрывая ног ото льда. Распределить переносимый груз таким образом, чтобы при необходимости можно было легко от него освободиться.

- При выходе на рыбалку необходимо тепло одеться, чтобы избежать обморожения.

- Согреваться на рыбалке необходимо горячим безалкогольным питьём. Употребление спиртных напитков для согрева приводит к обратному результату. Человек теряет самоконтроль и впоследствии, уснув, может замерзнуть.

Информация! В случае обнаружения правонарушений в области природоохранного законодательства Вы можете обращаться в Бобруйскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г. Бобруйск, ул. Береговая, д.49а, тел.: 8-0225-72-62-32, или по телефону горячей линии Госинспекции: 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).