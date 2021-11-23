Первый этап репетиционного тестирования завершится 28 ноября

Согласно утвержденного графика первого этапа репетиционного тестирования, у абитуриентов еще есть возможность принять участие в испытаниях 28 ноября: в Могилеве (БРУ, МГУ, БГУТ), а также в Горках и Климовичах.

- 28 ноября - это установленный дополнительный день РТ первого этапа, когда можно проверить свои знания по всем предметам, - отметили в региональном центре тестирования БРУ. – Однако для регистрации на РТ осталось три дня. Она завершится 25 ноября в 9.00.

С алгоритмом действия участника РТ можно ознакомиться на сайте РЦТ БРУ.

2-й этап РТ продет в январе- феврале 2022 года, 3-й - в марте – апреле.